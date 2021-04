Buone notizie per Daniele De Rossi: l’ex calciatore dopo 37 giorni è guarito dal Covid (Di lunedì 26 aprile 2021) l’ex giocatore della Roma Daniele De Rossi è finalmente guarito dal Covid. È la moglie Sarah Felberbaum a dare la felice notizia attraverso i social. l’ex calciatore ha ricevuto il primo tampone negativo, dopo ben trentasette giorni di malattia. dopo 37 giorni di malattia la bella notizia La didascalia dell’immagine apparsa sul profilo di Sarah Felberbaum recita: “37 giorni dopo”. Potrebbe essere una sintesi perfetta di un vero e proprio calvario che Daniele De Rossi, ex giocatore maglietta 16 della Roma, ha dovuto affrontare per superare l’infezione da Covid-19. Daniele De ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 aprile 2021)giocatore della RomaDeè finalmentedal. È la moglie Sarah Felberbaum a dare la felice notizia attraverso i social.ha ricevuto il primo tampone negativo,ben trentasettedi malattia.37di malattia la bella notizia La didascalia dell’immagine apparsa sul profilo di Sarah Felberbaum recita: “37”. Potrebbe essere una sintesi perfetta di un vero e proprio calvario cheDe, ex giocatore maglietta 16 della Roma, ha dovuto affrontare per superare l’infezione da-19.De ...

