Arriva la Superluna rosa oggi 26 aprile: a che ora osservarla e significato (Di lunedì 26 aprile 2021) Occhi puntati al cielo questa notte per la Superluna rosa: lo spettacolo del nostro satellite più grande e luminoso del solito è assicurato nelle prossime ore. L'orario migliore per osservare il fenomeno non sarà comodo per la stragrande maggioranza degli italiani ma, sia prima che dopo, l'astro celeste sarà particolarmente bello da osservare, semplicemente a occhio nudo. Cos'è la Superluna rosa La Superluna rosa ci allieterà nella proprio nella notte che va dal 26 al 27 aprile. Le condizioni speciali che si vengono a creare per il nostro satellite sono le seguenti: non solo la luna è piena ma allo stesso tempo è anche più vicina alla Terra, nel suo cosiddetto perigeo. Per questo motivo apparirà più grande ai nostri occhi.

