Arrestato in Svizzera dopo un video su Tik Tok: estradato Mirko Oro (Di lunedì 26 aprile 2021) Mirko Rosa, noto con il soprannome di Mirko Oro, ex re dei negozi compro oro a cavallo tra Alto Milanese e Basso Varesotto, Arrestato lo scorso febbraio in Svizzera dove era fuggito per sottrarsi all'... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 aprile 2021)Rosa, noto con il soprannome diOro, ex re dei negozi compro oro a cavallo tra Alto Milanese e Basso Varesotto,lo scorso febbraio indove era fuggito per sottrarsi all'...

Advertising

francobus100 : Arrestato in Svizzera dopo un video su Tik Tok: estradato Mirko Oro - DesandoRenato : Quando fui arrestato per la prima volta,,in Svizzera, hanno usato i reparti speciali,con il passamontagna e armi pe… - EmilioMoravec : RT @PaoloBorg: Me lo vedo.. arrestato architetto pagato per una consulenza tecnica dal Comune di Bellinzona.. beccato in flagrante: 9 anni… - PaoloBorg : Me lo vedo.. arrestato architetto pagato per una consulenza tecnica dal Comune di Bellinzona.. beccato in flagrante… - ngigneGra : RT @Edorsi53: @MarcoNicolosi90 Mai stato arrestato. In #Francia sottoposto al fermo di polizia di alcune ore per un interrogatorio della ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Svizzera Arrestato in Svizzera dopo un video su Tik Tok: estradato Mirko Oro Il Giorno Mirko Rosa, alias «Mirko Oro», estradato in Italia: portato in carcere a Como L’impreditore di Busto Arsizio era stato arrestato a febbraio in Svizzera, raggiunto da un mandato di cattura europeo: deve scontare 6 anni. Su Tik Tok sbeffeggiava i carabinieri e scriveva «Ciao pove ...

Arrestato in Svizzera dopo un video su Tik Tok: estradato Mirko Oro Mirko Rosa, noto con il soprannome di Mirko Oro, ex re dei negozi compro oro a cavallo tra Alto Milanese e Basso Varesotto, arrestato lo scorso febbraio in Svizzera dove era fuggi ...

L’impreditore di Busto Arsizio era stato arrestato a febbraio in Svizzera, raggiunto da un mandato di cattura europeo: deve scontare 6 anni. Su Tik Tok sbeffeggiava i carabinieri e scriveva «Ciao pove ...Mirko Rosa, noto con il soprannome di Mirko Oro, ex re dei negozi compro oro a cavallo tra Alto Milanese e Basso Varesotto, arrestato lo scorso febbraio in Svizzera dove era fuggi ...