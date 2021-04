Amici, Martina Miliddi: “Mia madre? Non la voglio nella mia vita” (Di lunedì 26 aprile 2021) Martina Miliddi non vuole la mamma nella sua vita? La ballerina di latino americano, eliminata alla quinta puntata di Amici, ha rivelato a Verissimo di ballare per il padre defunto. Non solo. La giovane ha affermato che considera la sua vera mamma l’insegnante di danza. Scopriamo le rivelazioni scioccanti della danzatrice sarda. Martina Miliddi nel salotto della Toffanin ha spiazzato pure la conduttrice con le affermazioni sulla sua Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 aprile 2021)non vuole la mammasua? La ballerina di latino americano, eliminata alla quinta puntata di, ha rivelato a Verissimo di ballare per il padre defunto. Non solo. La giovane ha affermato che considera la sua vera mamma l’insegnante di danza. Scopriamo le rivelazioni scioccanti della danzatrice sarda.nel salotto della Toffanin ha spiazzato pure la conduttrice con le affermazioni sulla sua Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

negroJessica1 : @Mainagi79540016 @pazzaXamici20 Ah beh certo ci manca la cavalletta impazzita,forse forse sono rimasti i più bravi… - SpiritoSfranto : comunque Diane Warren aveva scritto anche la canzone 'State your case' per Martina Stavolo ad Amici 8 ieri sera su… - LuBlue94 : Serena poteva entrare a Dicembre, ma la fecero entrare a Febbraio. Ad Amici 18 ci stavano ballerini inguardabili pr… - LuBlue94 : Quando pensate Amici non sia sceneggiato in ogni sua parte, ricordate che Serena ha fatto i provini diverse volte e… - infoitcultura : Martina Miliddi a Verissimo, la ballerina di Amici apre il suo cuore e commuove: “Ho ballato per papà” -