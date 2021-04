"Una cifra assolutamente fuori mercato". Soldi, quanto ha incassato Belen per una sola ospitata: terremoto in Rai? (Di domenica 25 aprile 2021) Hai capito, Belen Rodriguez? Si torna a parlare della meravigliosa showgirl argentina, ora un poco lontana dai riflettori e dagli impegni televisivi a causa della gravidanza, in stato avanzato: tra pochi mesi infatti nascerà il suo secondo figlio, quello che avrà con Antonino Spinalbese, suo ultimo amore, l'uomo che le ha conquistato il cuore in un battibaleno. Ma in questo caso non si torna a parlare di lei per il bebè o per gli amori. Bensì per una questione di... vil denaro. L'indiscrezione viene rilanciata da Oggi, nelle indiscrezioni a tutto-gossip firmate da Alberto Dandolo. E sul rotocalco si legge: "Belen Rodriguez è in un momento d'oro sia da un punto di vista umano che professionale. Recentemente è stata ospite a La canzone segreta, fortunato programma della prima serata di Rai 1 condotto da Serena Rossi. A Viale ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Hai capito,Rodriguez? Si torna a parlare della meravigliosa showgirl argentina, ora un poco lontana dai riflettori e dagli impegni televisivi a causa della gravidanza, in stato avanzato: tra pochi mesi infatti nascerà il suo secondo figlio, quello che avrà con Antonino Spinalbese, suo ultimo amore, l'uomo che le ha conquistato il cuore in un battibaleno. Ma in questo caso non si torna a parlare di lei per il bebè o per gli amori. Bensì per una questione di... vil denaro. L'indiscrezione viene rilanciata da Oggi, nelle indiscrezioni a tutto-gossip firmate da Alberto Dandolo. E sul rotocalco si legge: "Rodriguez è in un momento d'oro sia da un punto di vista umano che professionale. Recentemente è stata ospite a La canzone segreta, fortunato programma della prima serata di1 condotto da Serena Rossi. A Viale ...

Advertising

capuanogio : Nel progetto #Superlega previsto anche un meccanismo di solidarietà che dirotterà fondi fuori dal sistema per 10 mi… - ilnasodiVoldy : Provo una soddisfazione incredibile quando un tweet ha tipo 999 like e con il mio si arriva alla cifra tonda - Lucaaffigi : RT @LouGirardiReal: Ac (amministrazione controllata) Inter Milano. Suning stufo dei troppi debiti sta pensando di lasciare l’Inter per una… - FrancescoRe200 : @ACMDuivel Se facessimo 12 punti arriveremo a 78. Non credo che si possa fare di più, l’obiettivo deve essere quell… - dragonerossoen1 : RT @LouGirardiReal: Ac (amministrazione controllata) Inter Milano. Suning stufo dei troppi debiti sta pensando di lasciare l’Inter per una… -