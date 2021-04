Udinese, Braaf gol da record: ecco perché (Di domenica 25 aprile 2021) BENEVENTO - Con la rete messa a segno oggi, al 73' della gara contro il Benevento , Jayden Braaf è il giocatore vivente più giovane ad aver segnato una rete in Serie A. Per il gol - record sono ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 aprile 2021) BENEVENTO - Con la rete messa a segno oggi, al 73' della gara contro il Benevento , Jaydenè il giocatore vivente più giovane ad aver segnato una rete in Serie A. Per il gol -sono ...

