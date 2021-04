Tennis | Matteo Berrettini batte Karatsev e vince il torneo ATP di Belgrado

(Di domenica 25 aprile 2021) Il romanosi aggiudica ilAtp 250 sul rosso nella capitale serba, quarto successo in carriera: il russo superato in tre set. Terza vittoria azzurra nel 2021.ha vinto ilATP 250 di: ilta romano venticinquenne, numero 10 del mondo, ha battuto in finale il russo Aslan, che aveva eliminato Djokovic, per 6-1 3-6 7-6, dominando 7-0 il tie-break decisivo. Perè il quartoin carriera. È anche la terza vittoria di unta azzurro nel 2021, dopo Sinner a inizio anno nel secondodi Melbourne, e Sonego a Cagliari. Alta romano sono ...

virginiaraggi : Congratulazioni a @MattBerrettini , vincitore del torneo Serbia Open. Orgoglio del tennis romano. Grande Matteo! - Agenzia_Ansa : Matteo #Berrettini ha vinto il Serbia Open, torneo Atp 250 che si è giocato a Belgrado. In finale il tennista roman… - Walter14854505 : RT @Coninews: SUPER BERRETTINI ?? A Belgrado Matteo #Berrettini supera 6-1 3-6 7-6 Aslan Karatsev e conquista il #SerbiaOpen! Il quarto tit… - TPeppino : RT @virginiaraggi: Congratulazioni a @MattBerrettini , vincitore del torneo Serbia Open. Orgoglio del tennis romano. Grande Matteo! - RedGiorgio81 : RT @Coninews: SUPER BERRETTINI ?? A Belgrado Matteo #Berrettini supera 6-1 3-6 7-6 Aslan Karatsev e conquista il #SerbiaOpen! Il quarto tit… -

Berrettini con una prestazione maiuscola vince il "Serbia Open", torneo ATP 250 con un montepremi di 650.000 euro che si è concluso sui campi in terra rossa del NovakCenter di ...Al suo secondo torneo dal rientro dopo l'infortunio agli addominali che lo aveva tenuto fermo per due mesi, con una prestazione maiuscolaBerrettini si aggiudica il "Serbia Open", torneo ATP 250 superando in finale 6 - 1 3 - 6 7 - 6(0), dopo quasi due ore e mezza di lotta, sul russo Aslan Karatsev, n.28 ATP e terzo favorito del ...Grande gioia per il tifoso viola Matteo Berrettini. Il tennista numero 10 al mondo è tornato a vincere un titolo dopo quasi due anni, guadagnando l'ATP di Serbia battendo in finale ...TENNIS – E’ stato un grande Matteo Berrettini quello visto oggi in Serbia, nessuno può dire il contrario. Al suo secondo torneo dopo il rientro dall’infortunio agli addominali subito agli ...