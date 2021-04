Padova, si uccide lanciandosi dal balcone il figlio di un noto sociologo (Di domenica 25 aprile 2021) Si è lanciato dal balcone dell’appartamento al sesto piano, in cui viveva con la madre anziana e la badante, il figlio del noto sociologo e professore universitario Sabino Acquaviva. L’uomo aveva 56 anni. Sabino Acquaviva era morto 5 anni fa, e da allora il figlio e la madre erano rimasti da soli. Ad aiutare la madre, anziana e disabile, una badante. L’uomo si è lanciato dal balcone della loro casa che si trova in pieno centro, proprio di fronte lo studio della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Sull’origine del gesto non vi sono dubbi, come hanno raccontato i numerosi testimoni che vi hanno assistito. Si è lanciato dal balcone ed ha impattato contro il suolo, morendo sul colpo. L'articolo proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di domenica 25 aprile 2021) Si è lanciato daldell’appartamento al sesto piano, in cui viveva con la madre anziana e la badante, ildele professore universitario Sabino Acquaviva. L’uomo aveva 56 anni. Sabino Acquaviva era morto 5 anni fa, e da allora ile la madre erano rimasti da soli. Ad aiutare la madre, anziana e disabile, una badante. L’uomo si è lanciato daldella loro casa che si trova in pieno centro, proprio di fronte lo studio della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Sull’origine del gesto non vi sono dubbi, come hanno raccontato i numerosi testimoni che vi hanno assistito. Si è lanciato daled ha impattato contro il suolo, morendo sul colpo. L'articolo proviene da Quotidianpost.

