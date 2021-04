Nuova realtà femminile a Cesano Boscone, dal sud-ovest milanese al sogno pro (Di domenica 25 aprile 2021) Il mondo del calcio femminile in Italia sta vivendo una fase di grande effervescenza e sviluppo, a livello tecnico, tattico e manageriale. I Campionati del Mondo in Francia, dove l’Italia si è affermata come sorpresa positiva arrivando ai quarti di finale, hanno contribuito ad accrescere ancora di più l’interesse su questo sport. Anche grazie a questa spinta è nata a Cesano Boscone, nel sud ovest del milanese una Nuova realtà del calcio femminile con ragazze determinate a raggiungere i propri sogni. Il percorso verso il professionismo è ancora lungo, perché si tratta di un tema non solo puramente sportivo, ma che coinvolge l’ambito della diversity & inclusion. Una spinta ulteriore è stata data, grazie anche alla propria storica sensibilità per ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Il mondo del calcioin Italia sta vivendo una fase di grande effervescenza e sviluppo, a livello tecnico, tattico e manageriale. I Campionati del Mondo in Francia, dove l’Italia si è affermata come sorpresa positiva arrivando ai quarti di finale, hanno contribuito ad accrescere ancora di più l’interesse su questo sport. Anche grazie a questa spinta è nata a, nel suddelunadel calciocon ragazze determinate a raggiungere i propri sogni. Il percorso verso il professionismo è ancora lungo, perché si tratta di un tema non solo puramente sportivo, ma che coinvolge l’ambito della diversity & inclusion. Una spinta ulteriore è stata data, grazie anche alla propria storica sensibilità per ...

