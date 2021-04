Migranti, Papa: 'Ennesima tragedia in mare, momento della vergogna' (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA - "Vi confesso che sono molto addolorato per una tragedia che si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo: 130 Migranti sono morti in mare: sono persone, sono vite umane che per giorni ... Leggi su gazzettadiparma (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA - "Vi confesso che sono molto addolorato per unache si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo: 130sono morti in: sono persone, sono vite umane che per giorni ...

