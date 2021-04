Ligue 1, il Lille vince a Lione. Bene PSG e Monaco (Di domenica 25 aprile 2021) Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/Ligue1UberEatsLigue 1, il programma della trentaquattresima giornata Continua la rincorsa all’Europa il Marsiglia che, nell’anticipo della trentaquattresima giornata, vince in casa del Reims per 3-1. Vittoria importante in chiave salvezza del Brest in casa del Saint-Etienne. Successo esterno per il PSG che batte 3-1 il Metz. Nella prima sfida domenicale il Nizza batte 3-1 il Montpellier. Nelle partite delle 15 cinque gol del Rennes al Dijon. Poker del Lorient contro il Bordeaux. Bene anche Lens e ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, il programma della trentaquattresima giornata Continua la rincorsa all’Europa il Marsiglia che, nell’anticipo della trentaquattresima giornata,in casa del Reims per 3-1. Vittoria importante in chiave salvezza del Brest in casa del Saint-Etienne. Successo esterno per il PSG che batte 3-1 il Metz. Nella prima sfida domenicale il Nizza batte 3-1 il Montpellier. Nelle partite delle 15 cinque gol del Rennes al Dijon. Poker del Lorient contro il Bordeaux.anche Lens e ...

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Ligue1: tris Nizza, 13 gare senza ko per il Lens, il Monaco vola. Impresa Lille, da 0-2 a 3-2 col Lione e resta primo! https… - SpinaFan : In Ligue 1 si defila il Lione che perde 2-3 in rimonta contro il Lille. Lille a 73 PSG a 72 Monaco a 71 - Filoribs : Domenica pazzesca per #Liga e #Ligue: In ???? l’#AtleticoMadrid perde a Bilbao e adesso il #Barcellona potrebbe prend… - cmdotcom : #Ligue1: tris Nizza, 13 gare senza ko per il Lens, il Monaco vola. Impresa Lille, da 0-2 a 3-2 col Lione e resta pr… - sunday_ky : RT @Ale_Rimi: La Ligue 1 a 4 giornate dal termine ???? 73 Lille 72 PSG 71 Monaco #Bagarre -