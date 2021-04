(Di domenica 25 aprile 2021) Ha davvero dell’quanto accaduto nel finale di, match valevole per la trentaduesima giornata della Liga 2020/2021. Un finale infuocato con gli ospiti che riaprono la partita grazie al rigore trasformato da parte di Roberto Soldado e manca solo il recupero da giocare:Bongoetxea indica quattro minuti di recupero ma incredibilmente fischia al 93?. Proteste furiose degli ospiti, tutti rientrano negli spogliatoi. Anzi no:clamorosamenteti in, si deve giocare. La partita termina ugualmente per 2-1. “Se volete ripetiamo la partita!”, ha commentato sarcasticamente sui social Kounde. Y SI QUERÉIS REPETIMOS EL PARTIDO !! — Jules Kounde (@jkeey4) April 25, 2021 ...

Advertising

MaxCallegari : Incredibile a Siviglia: l’arbitro De Burgos Bengoetxea fischia al 93’, 1’ prima di quanto comunicato. Il Granada pr… - Edorsi53 : RT @MaxCallegari: Incredibile a Siviglia: l’arbitro De Burgos Bengoetxea fischia al 93’, 1’ prima di quanto comunicato. Il Granada protesta… - selonso : RT @MaxCallegari: Incredibile a Siviglia: l’arbitro De Burgos Bengoetxea fischia al 93’, 1’ prima di quanto comunicato. Il Granada protesta… - sportface2016 : Incredibile in #SivigliaGranada: l'arbitro fischia un minuto prima, poi richiama tutti in campo #Liga - matteoduranti10 : RT @MaxCallegari: Incredibile a Siviglia: l’arbitro De Burgos Bengoetxea fischia al 93’, 1’ prima di quanto comunicato. Il Granada protesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Siviglia

alfredopedulla.com

... mentre per me sarà la sesta dopo quelle con, Arsenal e Valencia". Paco Alcácer, ...grande squadra e quando giochiamo così [come nel 4 - 0 contro lo Slavia Praha] è una sensazione. ...Arbitro: Jorge Figueroa Vazquez di. Gol: 8 e 33 Messi (B), 12 aut. Lenglet (G), 28 aut. ... Palla in fondo al sacco e autorete del difensore blaugrana! 28 - AUTOGOLDEL GETAFE CON ...Incredibile in Siviglia-Granada: l'arbitro richiama i giocatori in campo per l'ultimo minuto. Ecco cosa è successo in Liga ...L’Inter avrebbe messo nel mirino un colpo a parametro zero proveniente direttamente dalla Liga, ma potrebbe esserci un concreto rischio di beffa… Romelu Lukaku contro lo Spezi ...