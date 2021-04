Highlights Berrettini-Karatsev 6-1 | 3-6 | 7-60 | finale Atp Belgrado 2021 VIDEO

Highlights Berrettini-Karatsev 6-1, 3-6, 7-6(0): finale Atp Belgrado 2021 (VIDEO) (Di domenica 25 aprile 2021) Il VIDEO dei migliori momenti del confronto tra Matteo Berrettini e Aslan Karatsev, valevole per la finale dell’Atp 250 di Belgrado 2021. L’azzurro ha conquistato il quarto titolo in carriera, superando il russo mediante il risultato di 6-1, 3-6, 7-6(0). Prova di forza straordinaria del tennista italiano, ritornato in grande forma dopo l’infortunio all’addome di febbraio. Di seguito gli Highlights integrali della finale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Ildei migliori momenti del confronto tra Matteoe Aslan, valevole per ladell’Atp 250 di. L’azzurro ha conquistato il quarto titolo in carriera, superando il russo mediante il risultato di 6-1, 3-6, 7-6(0). Prova di forza straordinaria del tennista italiano, ritornato in grande forma dopo l’infortunio all’addome di febbraio. Di seguito gliintegrali della. SportFace.

