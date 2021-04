Fiorentina | Iachini | «Potevamo chiuderla | mi dispiace»

(Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico della, Beppe, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus. Le sue parole Beppeha parlato a Sky dopoJuve. LA GARA – «Siamo dispiaciuti perché volevamo vincere la partita. Siamo stati compatti e aggressivi, sempre pronti a ripartire. Abbiamo avuto anche le occasioni per raddoppiare, poi Morata ha fatto un gran goal. Dopo il pareggio abbiamo tenuto bene il campo e miperché negli ultimi minuti è sorta un po’ di stanchezza». MORALE – «Dopo 5 mesi di assenza, ho trovato i ragazzi più preoccupati ed era importante ritrovare compattezza, ma anche giocare in maniera serena e tranquilla». RIBERY – «Ribery è un ottimo giocatore e un grandissimo professionista. Deve essere concentrato su questo finale di stagione e poi si accorderà con la ...

Commenta per primo Giuseppe, allenatore della, commenta a Sky l'1 - 1 contro la Juventus: 'E' un peccato perché volevamo provare a vincere contro una Juventus molto forte e con qualità, ben messa in campo. ...Sul fronte oppostodeve fare a meno dello squalificato Bonaventura ma si consola con gli importanti ritorni di Milenkovic e Castrovilli. Il primo tempo è di chiara marca viola. La...Firenze, 25 aprile 2021 - Dopo il bel pareggio contro la Juve, il tecnico viola Beppe Iachini non vuole sentir parlare di tranquillità per la sua Fiorentina (che in effetti non ...Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato anche ai canali ufficiali della società dopo la partita con la Juventus: “Iachini ci ha chiesto di giocare senza paura e noi l’abbiamo ...