Disabile aggredita a Roma, gli aggressori sono 4 minorenni: in venti hanno assistito (Di domenica 25 aprile 2021) hanno scelto la preda e si sono accanite contro di lei, dodicenne Disabile, con ferocia. Mentre il resto del branco riprendeva lo spettacolo di violenza e umiliazione. sono stati rintracciati e... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 aprile 2021)scelto la preda e siaccanite contro di lei, dodicenne, con ferocia. Mentre il resto del branco riprendeva lo spettacolo di violenza e umiliazione.stati rintracciati e...

Roma, ragazzina disabile aggredita in un parco: identificati 4 minorenni

