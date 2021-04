Coprifuoco | Gelmini | “Chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi tornare a casa”

(Di domenica 25 aprile 2021) “C’è stata qualche polemica sule sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va apuòal22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno asenza alcun rischio di ricevere sanzioni“. A dirlo è la ministra per gli Affari regionali Mariastellache, intervistata da Il Messaggero è tornata a parlare del dibattito in corso tra governo e regioni sul, chiarendo che il ritorno verso il proprio domicilio o residenza dopo le 22 non sarà sanzionato sea quell’ora si sarà stati aal ristorante. E poi, ...

Non ci saranno sanzioni per chi rientra a casa durante coprifuoco basta lo scontrino del ristorante con l'orario ...