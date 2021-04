Consiglio FIGC | possibile esclusione dei club aderenti alla Superlega

(Di domenica 25 aprile 2021) Domani è previsto un nuovoper le norme cautelative riguardanti la Super League L‘ANSA annuncia i temi delfederale previsto domani. Al vaglio le norme cautelative sulla Super League e la(futura) deiche ne fanno parte, dunque anche la Juventus. Ecco uno stralcio dell’ordine del giorno. «Come ha già lasciato intendere, la volontà della Federcalcio non è quella di punire preventivamente ma mandare un messaggio ai naviganti in perfetta sintonia con la Uefa, nel cui Esecutivo Gravina è stato eletto questa settimana. Verrà quindi posta all’attenzione dei consiglieri federali una norma cautelativa che, quando sarà approvata, prevederà l’dai campionati federali (attraverso il meccanismo delle licenze nazionali) ...

Dalla questione Superlega alle nuove nomine delle cariche apicali degli organismi della giustizia sportiva. Sono alcuni dei temi sul tavolo del consiglio federale della FIGC di domani. All'ordine del giorno del presidente Gabriele Gravina c'erano altre questione già previste prima che il caso Superlega deflagrasse a livello mondiale.