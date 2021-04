Avellino, Festa conferma la didattica a distanza per le scuole superiori (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – confermata la DAD (didattica a distanza) per le scuole secondarie nel capoluogo. Nella mattinata odierna il sindaco di Avellino, Gianluca Festa ha prorogato l’ordinanza fino al prossimo 30 aprile (compreso). Una decisione presa visto che il 70% della popolazione scolastica (8000 alunni) provengono dalla Provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutota la DAD () per lesecondarie nel capoluogo. Nella mattinata odierna il sindaco di, Gianlucaha prorogato l’ordinanza fino al prossimo 30 aprile (compreso). Una decisione presa visto che il 70% della popolazione scolastica (8000 alunni) provengono dalla Provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

