25 aprile, "Nonno fascista. Tocca ai nipoti scrivere la storia" (Di domenica 25 aprile 2021) REGGIO EMILIA "Di mio Nonno mi è rimasta una vecchia orbace, il distintivo del partito fascista, il nome, Ulisse". Massimo Zamboni , 64 anni, è un musicista e scrittore. Ha fondato i Cccp e i Csi, ha ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) REGGIO EMILIA "Di miomi è rimasta una vecchia orbace, il distintivo del partito, il nome, Ulisse". Massimo Zamboni , 64 anni, è un musicista e scrittore. Ha fondato i Cccp e i Csi, ha ...

Advertising

fracostanzo : Mio nonno era un partigiano, non me ne vogliate ma per me il 25 aprile è una data molto importante. Sapere che ci s… - hipsterdelcazzo : “Figa se la Playloveracademy academy mi fa un <come iniziare una conversazione con una ragazza il 25 aprile parland… - LuciaCantilio : @Apndp Se fosse stato vivo mio nonno sicuramente l'avrebbe presa a pedate a lei piroso e all'altra ... Se può scell… - FrancescoKento : 'Vi ha preso già a calci nel culo mio nonno ad aprile del '45'.? #resistenza ? - Fiammet31447304 : Buon 25 aprile a tutti gli antifascisti. A mio nonno, al mio papà, alla mia mamma, che non mi hanno lasciato cose,… -