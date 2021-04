25 aprile: Draghi, ‘linguaggio odio, razzismo e antisemitismo portano violenza’ (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Il linguaggio d’odio, che sfocia spesso nel razzismo e nell’antisemitismo, contiene sempre i germi di potenziali azioni violente. Non va tollerato, è una malapianta, che genera consenso per chi calpesta libertà e diritti, quando fosse un vendicatore di torti subiti. Ma diffonde soprattutto il veleno dell’indifferenza e dell’apatia”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, visitando il Museo della Liberazione di via Tasso in occasione della celebrazione del 25 aprile. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Il linguaggio d’, che sfocia spesso nele nell’, contiene sempre i germi di potenziali azioni violente. Non va tollerato, è una malapianta, che genera consenso per chi calpesta libertà e diritti, quando fosse un vendicatore di torti subiti. Ma diffonde soprattutto il veleno dell’indifferenza e dell’apatia”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, visitando il Museo della Liberazione di via Tasso in occasione della celebrazione del 25. L'articolo CalcioWeb.

