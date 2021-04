Vaccino Johnson&Johnson | via libera alla somministrazione in USA

(Di sabato 24 aprile 2021) La Food and Drug Administration (Fda) e i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) degli Stati Uniti hanno dato il viadelJohnson&Johnson dopo che il siero monodose era stato sospeso a causa di alcuni casi di trombosi. Ilrealizzato dnota casa farmaceutica statunitense verrà quindi utilizzato negli USA e anche in Europa dopo che nei giorni scorsi è arrivato il benestare dell'EMA. Covid:Johnson&Johnson ha ottenuto il viain USA Gli USA hanno revocato la sospensione delladelJohnson&Johnson rendendolo quindi di nuovo utilizzabile anche negli Stati Uniti. Dopo dieci giorni di stop, il siero monodose tornerà ad ...

Oggi abbiamo somministrato ilall'84% degli ultra ottantenni, il 55% dei quali ha ricevuto ... All'inizio in Italia AstraZeneca era indicato per gli under 55 e ora, come, per gli ...Oggi abbiamo somministrato ilall′84% degli ultra ottantenni, il 55% dei quali ha ... All'inizio in Italia AstraZeneca era indicato per gli under 55, ora, come, per gli ...New York , 23 apr 23:02 - (Agenzia Nova) - Il comitato consultivo per le immunizzazioni dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha raccomandato agli Stati Uniti ...Le autorità sanitarie Usa hanno revocato la sospensione della somministrazione del vaccino monodose Johnson&Johnson. La decisione dei Cdc e della Fda dopo che la commissione di esperti aveva dato il v ...