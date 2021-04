Un “umanoide” a quattro zampe spaventa i cani Per alcuni è una strega leggendaria – VIDEO

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 24 aprile 2021) Una creatura con strane “gambe piegate” che corre amentre diversiabbaiano impauriti. Sta facendo discutere una clip, girata di notte, dove si vede questa strana figura che striscia verso la telecamera con un movimento simile a un granchio, mentre un cane le si aggira intorno abbaiando. Ad un certo punto anche un altro cane inizia ad abbaiare in sottofondo, mentre la “cosa misteriosa” si avvicina alla telecamera, come riporta il Daily Star Online. LEGGI ANCHE => Bizzarre creature acquatiche: avvistato su spiaggia britannica un enorme “mostro marino” Il, registrato da un sistema disorveglianza di una casa in Costa Rica, è stato caricato su Reddit dall’utente u / fit then fat e intitolato “incontri umanoidi”. E’ partito subito un dibattito per capire ...