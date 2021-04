“Stesa” a Barra, quattro arresti al Clan Aprea (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiquattro presunti affiliati al Clan camorristico Aprea, attivo nel quartiere Barra , a Napoli, sono stati arrestati nella notte dai Carabinieri nell’ ambito delle indagini sulla “Stesa” che ha portato al ferimento di una ragazza il 17 aprile scorso in una traversa del Corso. Si tratta di Luigi, Vincenzo, e Giovanni Aprea, di 30, 26, e 25 anni, e di Fabio Falco, 31, tutti pregiudicati. Le accuse nei loro confronti sono di tentato omicidio omicidio, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Il provvedimento, su richiesta della DDA di Napoli è stato emesso al termine delle indagini dei militari del Nucleo Investigativo e dalla Compagnia di Poggioreale. L’ agguato – secondo quanto emerso dalle indagini – si ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutipresunti affiliati alcamorristico, attivo nel quartiere, a Napoli, sono stati arrestati nella notte dai Carabinieri nell’ ambito delle indagini sulla “” che ha portato al ferimento di una ragazza il 17 aprile scorso in una traversa del Corso. Si tratta di Luigi, Vincenzo, e Giovanni, di 30, 26, e 25 anni, e di Fabio Falco, 31, tutti pregiudicati. Le accuse nei loro confronti sono di tentato omicidio omicidio, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Il provvedimento, su richiesta della DDA di Napoli è stato emesso al termine delle indagini dei militari del Nucleo Investigativo e dalla Compagnia di Poggioreale. L’ agguato – secondo quanto emerso dalle indagini – si ...

