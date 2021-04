Scuolabus | conducenti in presidio a pochi passi dalla Regione Assodiritti | Categoria è allo stremo

(Di sabato 24 aprile 2021) “Speriamo che a settembre non ci siano sorprese. La nostra, c’è chi ormai non ha più un centesimo e non ci vergogniamo a dirlo. Siamo persone oneste e lavoratori”. Lo ha detto Carlo Di Dato, presidente, associazione di tutela deideglidella città di Napoli che oggi hanno dato vita a unCampania. E proprio un folto numero di pulmini gialli ha fatto da sfondo alla manifestazione. Laspera che nel decreto Sostegni ci siano provvedimenti per il settore che – sottolineano – “essendo compreso nel comparto trasporti non ha usufruito di aiuti sufficienti e questo perché il trasporto ...

137a nonché aidelloprovenienti da Via Palmiro Togliatti sarà consentito transitare fino all'intersezione con Via Montessori per poter portare gli studenti fino all'ingresso ...
Presidio all'esterno di Palazzo Santa Lucia. La speranza è nel prossimo decreto Sostegni. Intanto il Comune di Napoli sta organizzando iniziative a loro sostegno ...