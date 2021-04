Sassuolo, De Zerbi: «Troppa paura di prendere gol. Resto innamorato di questo ambiente» (Di sabato 24 aprile 2021) Roberto De Zerbi a Dazn LIVE: le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo dopo il match contro la Sampdoria deciso da Berardi Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla ai microfoni di DAZN al termine del match con la Sampdoria. PRESTAZIONE – «Oggi non siamo stati bellissimi, ma abbiamo fatto una grande vittoria contro una squadra forte. Non eravamo brillanti, temo che ci siamo portati dietro la vittoria di Milano. Abbiamo dieci punti dalla Sampdoria, undici dall’Hellas Verona e meno tre dalla Roma. Abbiamo un punto in più dell’anno scorso e mancano cinque partite. Ora spingiamo ancora di più». CAMBI – «Marlon in quel punto nasce dall’esigenza, non dal voler fare una cosa nuova. Avrei voluto avere qualcuno in panchina che mi spaccasse la partita. Non potevo mettere Boga perché avrei perso qualcuno da mettere nel ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Roberto Dea Dazn LIVE: le dichiarazioni del tecnico deldopo il match contro la Sampdoria deciso da Berardi Roberto De, allenatore del, parla ai microfoni di DAZN al termine del match con la Sampdoria. PRESTAZIONE – «Oggi non siamo stati bellissimi, ma abbiamo fatto una grande vittoria contro una squadra forte. Non eravamo brillanti, temo che ci siamo portati dietro la vittoria di Milano. Abbiamo dieci punti dalla Sampdoria, undici dall’Hellas Verona e meno tre dalla Roma. Abbiamo un punto in più dell’anno scorso e mancano cinque partite. Ora spingiamo ancora di più». CAMBI – «Marlon in quel punto nasce dall’esigenza, non dal voler fare una cosa nuova. Avrei voluto avere qualcuno in panchina che mi spaccasse la partita. Non potevo mettere Boga perché avrei perso qualcuno da mettere nel ...

