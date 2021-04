Riaperture, Confartigianato: “Provvedimento discriminatorio. Ignorato nostro impegno per la sicurezza” (Di sabato 24 aprile 2021) Lavorare in sicurezza è il principio al quale si sono ispirate in tutti questi mesi le imprese dell’alimentazione con somministrazione e ristorazione che hanno investito per garantire le condizioni di tutela della salute, fornendo anche indicazioni, nel confronto con il Governo e le autorità sanitarie, per rafforzare le già severe cautele per la prevenzione del rischio. Le decisioni assunte dal Governo per le Riaperture non sembrano aver recepito questo impegno. Sintetizza così UNICOM Confartigianato, il giudizio sul Decreto Riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata di giovedì 22 aprile. I criteri e le condizioni imposte per le Riaperture di ristoranti, bar, pasticcerie con servizio bar, gelaterie, pizzerie – aggiungono dall’Associazione di Via Cesare Battisti – ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 24 aprile 2021) Lavorare inè il principio al quale si sono ispirate in tutti questi mesi le imprese dell’alimentazione con somministrazione e ristorazione che hanno investito per garantire le condizioni di tutela della salute, fornendo anche indicazioni, nel confronto con il Governo e le autorità sanitarie, per rafforzare le già severe cautele per la prevenzione del rischio. Le decisioni assunte dal Governo per lenon sembrano aver recepito questo. Sintetizza così UNICOM, il giudizio sul Decretopubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata di giovedì 22 aprile. I criteri e le condizioni imposte per ledi ristoranti, bar, pasticcerie con servizio bar, gelaterie, pizzerie – aggiungono dall’Associazione di Via Cesare Battisti – ...

