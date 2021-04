Recovery Fund, il governo Draghi rischia di mettere una pietra tombale sul Mezzogiono (Di sabato 24 aprile 2021) Caro Draghi, facciamo nostra la canzone degli Squallor dal titolo "Usa for Italy", ridefinendolo "Europe for Italy" per far riferimento ai soldi del Recovery Fund, provenienti dall'Unione Europea, di cui una parte è destinata all'Italia e, quindi, anche al Sud del nostro paese. La canzone degli Squallor ha il seguente ritornello, che sembra appropriato al nostro intento: "... e se tu puoi, mandali anche a Bari e a tutti i meridionali for Italy". In modo scherzoso, sicuramente dissacratorio, ma con fermezza sincera, invitiamo il governo a destinare quota parte dei soldi del Recovery Fund al popolo meridionale che vuole risollevarsi dallo stato di indigenza in cui versa, ormai da più di un secolo, a causa dell' irrisolta "Questione Meridionale".Non è, forse, arrivato il momento storico ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 aprile 2021) Caro, facciamo nostra la canzone degli Squallor dal titolo "Usa for Italy", ridefinendolo "Europe for Italy" per far riferimento ai soldi del, provenienti dall'Unione Europea, di cui una parte è destinata all'Italia e, quindi, anche al Sud del nostro paese. La canzone degli Squallor ha il seguente ritornello, che sembra appropriato al nostro intento: "... e se tu puoi, mandali anche a Bari e a tutti i meridionali for Italy". In modo scherzoso, sicuramente dissacratorio, ma con fermezza sincera, invitiamo ila destinare quota parte dei soldi delal popolo meridionale che vuole risollevarsi dallo stato di indigenza in cui versa, ormai da più di un secolo, a causa dell' irrisolta "Questione Meridionale".Non è, forse, arrivato il momento storico ...

