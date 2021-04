Rally Croazia, prima giornata: Rovanpera out (Di sabato 24 aprile 2021) Il WRC torna su asfalto, con la prima giornata del Rally di Croazia. E subito arriva il colpo di scena, con il ritiro di Kalle Rovanpera già dopo la prima speciale! Il giovane finnico è leader del mondiale, un primato che è destinato a perdere dopo questo clamoroso stop. Al termine della giornata, è Thierry Neuville a comandare le operazioni, precedendo il duo Toyota di Sebastien Ogier ed Elfyn Evans. Qui vi raccontiamo tutta la giornata. WRC 2021, Rally di Croazia in anteprima Rally Croazia: cosa è successo a Rovanpera nella prima giornata? Il fattaccio accade al Km 4.5 della SS1, la Rude – ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Il WRC torna su asfalto, con ladeldi. E subito arriva il colpo di scena, con il ritiro di Kallegià dopo laspeciale! Il giovane finnico è leader del mondiale, unto che è destinato a perdere dopo questo clamoroso stop. Al termine della, è Thierry Neuville a comandare le operazioni, precedendo il duo Toyota di Sebastien Ogier ed Elfyn Evans. Qui vi raccontiamo tutta la. WRC 2021,diin ante: cosa è successo anella? Il fattaccio accade al Km 4.5 della SS1, la Rude – ...

GiacomoRauli : RT @Motorsport_IT: #WRC | #CroatiaRally , PS11: svetta Evans, Neuville risponde???? - Motorsport_IT : #WRC | #CroatiaRally , PS11: svetta Evans, Neuville risponde???? - Luca_Zunino : WRC Rally Croazia: Neuville in testa, le Toyota di Evans e Ogier inseguono, Tanak in difficoltà. #WRC #RallyCroazia… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC, Rally Croazia, PS10: scratch di Katsuta. Ogier allunga) è stato pubblicato su Mo… - Motorsport_IT : #WRC | #CroatiaRally, PS9: Ogier in testa. #Hyundai sbaglia gomme -