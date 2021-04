Premi Oscar | ecco come prevedere i vincitori usando solo la matematica

(Di sabato 24 aprile 2021) È stato spesso detto che guardiamo i film per sfuggire alla realtà. Se è così, allora raramente c’è stato un anno migliore per i film. Potevano avere un aspetto diverso – schermi più piccoli, nessuna folla, nessun produttore di popcorn – ma nel 2020 il mondo del cinema ha comunque trasmesso una serie impressionante di storie, gioiose e solenni, che ci hanno portato fuori dal nostro presente dominato da COVID e ci hanno mandato in viaggio verso tempi e luoghi lontani. Per quelli di noi che amano gli Academy Awards, la cerimonia di domenica sera sarà la continuazione di quella fuga – in un mondo sfavillante in cui la cosa più importante è se un attore vinca o meno un trofeo d’oro. Andiamo a vedere secondo i dati riportati da Deadline la probabilitàdi ogni candidato di vincere in tutte le categorie di lungometraggi. Andiamo a vedere nel dettagli ...

Miglior Film vedi anche "Nomadland", la scheda del film di Chloé Zhao candidato all'Gran favorito per il premio più importante è " Nomadland ", film scritto, diretto, co - prodotto e montato da ...Chissà se nell'edizione di quest'anno, così all'infuori dai consueti canoni, si terranno in considerazione i vincitori dei varidi categoria, soprattutto per glitecnici, o se l'Academy ...Non lo facciamo perché la matematica possa prevedere perfettamente questi premi, ma perché – si spera – fornisce ancora più intrattenimento per alcuni spettatori di Oscar. E se numeri, dati o ...Candidato a sei premi Oscar, con "Sound of Metal" Darius Marder ci porta in una nuova dimensione del cinema e della nostra esperienza sensoriale ...