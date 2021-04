Pinocchio: parco di Collodi riaperto dal primo maggio (Di sabato 24 aprile 2021) ll parco Monumentale di Pinocchio e lo Storico Giardino Garzoni riaprono il prossimo sabato 1 maggio 2021! Luoghi d'arte e cultura riconosciuti dal Ministero delle Belle Arti (il Giardino Garzoni è anche Monumento Nazionale), nel borgo di Collodi in provincia di Pistoia si intrecciano arte, architettura, cultura, natura e fiaba L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 aprile 2021) llMonumentale die lo Storico Giardino Garzoni riaprono il prossimo sabato 12021! Luoghi d'arte e cultura riconosciuti dal Ministero delle Belle Arti (il Giardino Garzoni è anche Monumento Nazionale), nel borgo diin provincia di Pistoia si intrecciano arte, architettura, cultura, natura e fiaba L'articolo proviene da Firenze Post.

Pinocchio, traduzione in badiano "Le avventure di Pinocchio" tradotte in badiano, si tratta del primo libro tradotto in una lingua minoritaria, cosi come è considerato il modo di esprimersi degli abitanti del paese di Badia Prataglia ...

