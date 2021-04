Perché la notizia della morte di Mussolini fu pubblicata con un giorno di ritardo (Di sabato 24 aprile 2021) «Non interessa a nessuno». Quante volte capita a un giornalista di sentirsi rispondere in questo modo da un direttore o redattore o caposervizio, di fronte a una proposta che a lui invece sembra irresistibile e meravigliosa?! Diciamo che fa parte del mestiere. Più difficile è che «non interessa a nessuno» venga detto di un articolo già fatto. Ma una volta anche ciò accadeva: in tempi pre-cellulare in cui il cronista di fronte al potenziale scoop non aveva tempo di comunicarlo prima, e doveva agire subito d’istinto. Accadde però anche il 29 aprile del 1945, a un giornalista che nella Milano appena liberata dai partigiani portò un articolo con foto su questa notizia: hanno ucciso Benito Mussolini. E fu a questa informazione che il giornale di uno dei partiti simbolo dell’antifascismo rispose, per bocca di un suo redattore capo, che la fucilazione del ... Leggi su linkiesta (Di sabato 24 aprile 2021) «Non interessa a nessuno». Quante volte capita a un giornalista di sentirsi rispondere in questo modo da un direttore o redattore o caposervizio, di fronte a una proposta che a lui invece sembra irresistibile e meravigliosa?! Diciamo che fa parte del mestiere. Più difficile è che «non interessa a nessuno» venga detto di un articolo già fatto. Ma una volta anche ciò accadeva: in tempi pre-cellulare in cui il cronista di fronte al potenziale scoop non aveva tempo di comunicarlo prima, e doveva agire subito d’istinto. Accadde però anche il 29 aprile del 1945, a un giornalista che nella Milano appena liberata dai partigiani portò un articolo con foto su questa: hanno ucciso Benito. E fu a questa informazione che il giornale di uno dei partiti simbolo dell’antifascismo rispose, per bocca di un suo redattore capo, che la fucilazione del ...

myrtamerlino : Erano 130 persone, non 130 #migranti. E ora si teme siano tutte annegate. L'ennesima strage nell'indifferenza gen… - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + #ORSATO ARBITRERÀ #ATALANTAJUVENTUS. UNA BELLA NOTIZIA PERCHÈ LUI,… - Raf_Campana : RT @myrtamerlino: Erano 130 persone, non 130 #migranti. E ora si teme siano tutte annegate. L'ennesima strage nell'indifferenza generale,… - OzcanBY1 : RT @Anna19725: Voglio sperare che questa notizia faccia gioire TUTTE le fans di #Özgegürel comprese quelle che la amano in quanto partner d… - IlBeneVincera : AAA CERCASI notizie del Rev. DON MARCO MINONI, che ha guidato fin pochi giorni fa la Parrocchia di Vanzago (SS Ippo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché notizia La missione di Draghi e l'inferno dell'ipocrisia pandemica A gridare vendetta è una notizia, su tutte: il potere continua a fingere che il Covid sia una ... Perché Draghi non li prende in considerazione? Perché affida l'uscita dell'emergenza alla non - ...

Stabilimenti balneari pronti a ripartire anche in Liguria: "Possiamo aprire entro pochi giorni" Noi siamo pronti a partire, anche perché a differenza dello scorso anno abbiamo già i protocolli di ... segretario regionale del Sib (Sindacato italiano balneari) - Questa notizia è estremamente ...

Il calcio è contrapposizione: perché negarlo? Il Romanista A gridare vendetta è una, su tutte: il potere continua a fingere che il Covid sia una ...Draghi non li prende in considerazione?affida l'uscita dell'emergenza alla non - ...Noi siamo pronti a partire, anchea differenza dello scorso anno abbiamo già i protocolli di ... segretario regionale del Sib (Sindacato italiano balneari) - Questaè estremamente ...