Nigeria: almeno 11 morti in attacco jihadista (Di sabato 24 aprile 2021) almeno 11 civili sono stati uccisi ieri sera in una città nel nord - est della Nigeria, invasa da jihadisti legati all'Isis che stanno tuttora presidiando il territorio. Lo ha detto una autorità ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021)11 civili sono stati uccisi ieri sera in una città nel nord - est della, invasa da jihadisti legati all'Isis che stanno tuttora presidiando il territorio. Lo ha detto una autorità ...

Advertising

FoglieSette : @GianniPali @UgoQuinzi @annak65649009 @Casadileo1 @Blowjoint Ho fatto un anno in Nigeria a fumarne 10/12 al giorno,… - pallonatefaccia : All'epoca il tema era abbastanza discusso, almeno sulla stampa anglosassone. Oggi è quasi sparito, ma le poche info… - Ultron65 : RT @agenzia_nova: #Nigeria Assalto nella città di Damasak dove sono state uccise almeno dieci persone e ferite altre otto - brongosalvatore : RT @squopellediluna: 16/04/2013 - Nigeria. inizia a Baga un massacro per mano del gruppo terrorista islamico Boko Haram, che provocherà alm… - squopellediluna : 16/04/2013 - Nigeria. inizia a Baga un massacro per mano del gruppo terrorista islamico Boko Haram, che provocherà… -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria almeno Nigeria: almeno 11 morti in attacco jihadista Almeno 11 civili sono stati uccisi ieri sera in una città nel nord - est della Nigeria, invasa da jihadisti legati all'Isis che stanno tuttora presidiando il territorio. Lo ha detto una autorità ...

Covax, la denuncia del Guardian: gravi carenze nella distribuzione, Paesi poveri in difficoltà ... assicurando che almeno il 20% della popolazione di ogni Stato " concentrandosi sugli operatori ... la percentuale maggiore del continente, davanti a Stati come Nigeria , Kenya , Etiopia e Repubblica ...

Nigeria: almeno 11 morti in attacco jihadista - Africa ANSA Nuova Europa Nigeria: almeno 11 morti in attacco jihadista Almeno 11 civili sono stati uccisi ieri sera in una città nel nord-est della Nigeria, invasa da jihadisti legati all'Isis che stanno tuttora presidiando il territorio. Lo ha detto una autorità locale ...

Brevi dal mondo: Francia, Kuwait, Nigeria, Stati uniti si ipotizza almeno 20) alla Greenfield University, nello stato nigeriano di Kaduna. Il villaggio di Kwanan Bature, dove è avvenuto il macabro ritrovamento, non è lontano dalla zona di Chikun in cui si ...

11 civili sono stati uccisi ieri sera in una città nel nord - est della, invasa da jihadisti legati all'Isis che stanno tuttora presidiando il territorio. Lo ha detto una autorità ...... assicurando cheil 20% della popolazione di ogni Stato " concentrandosi sugli operatori ... la percentuale maggiore del continente, davanti a Stati come, Kenya , Etiopia e Repubblica ...Almeno 11 civili sono stati uccisi ieri sera in una città nel nord-est della Nigeria, invasa da jihadisti legati all'Isis che stanno tuttora presidiando il territorio. Lo ha detto una autorità locale ...si ipotizza almeno 20) alla Greenfield University, nello stato nigeriano di Kaduna. Il villaggio di Kwanan Bature, dove è avvenuto il macabro ritrovamento, non è lontano dalla zona di Chikun in cui si ...