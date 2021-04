Ligue 1 2020 2021 | Mbappé-Icardi | il Psg espugna 3-1 Metz e torna in vetta alla classifica

Leggi su sportface

(Di sabato 24 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain3-1 lo Stade Saint Symphorien dinel match valevole per la trentaquattresima giornata digraziedoppietta realizzata da Kylianrete di Mauro, che rende vano il momentaneo pareggio di Fabien Centonze. Gli uomini guidati da Mauricio Pochettino sbloccano la gara dopo soli quattro minuti grazie ad un gol in contropiede del fuoriclasse francese, ma in apertura di ripresa i padroni di casa raggiungono il pareggio con Centonze. Qualche minuto più tardisigla la sua personale doppietta, riportando in vantaggio i suoi; nel finalechiude definitivamente i giochi. In virtù di questo risultato il Paris Saint-Germain ...