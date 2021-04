Isola, Brando Giorgi ha rischiato di rimanere cieco: come sta oggi (Di sabato 24 aprile 2021) Isola dei Famosi A parlare Daniela Battizzocco, la moglie dell’attore costretto a lasciare il reality show di Ilary Blasi per un problema agli occhi Pubblicato su 24 Aprile 2021 Brando Giorgi ha rischiato davvero grosso all’Isola dei Famosi. La moglie Daniela Battizzocco ha spiegato al settimanale Di Più che il marito stava per perdere la vista. Per fortuna gli autori del reality show e lo stesso attore si sono mossi in fretta e il tempestivo intervento ha fatto il resto. Brando, ex protagonista di Vivere e Centovetrine e visto recentemente in una puntata de L’Allieva 3, ha dovuto fare i conti con un distacco della retina. come rivelato dalla moglie Daniela, a un certo punto ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021)dei Famosi A parlare Daniela Battizzocco, la moglie dell’attore costretto a lasciare il reality show di Ilary Blasi per un problema agli occhi Pubblicato su 24 Aprile 2021hadavvero grosso all’dei Famosi. La moglie Daniela Battizzocco ha spiegato al settimanale Di Più che il marito stava per perdere la vista. Per fortuna gli autori del reality show e lo stesso attore si sono mossi in fretta e il tempestivo intervento ha fatto il resto., ex protagonista di Vivere e Centovetrine e visto recentemente in una puntata de L’Allieva 3, ha dovuto fare i conti con un distacco della retina.rivelato dalla moglie Daniela, a un certo punto ...

