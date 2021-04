Il grande impegno di Auser durante l'emergenza covid: oltre 25.000 servizi (Di sabato 24 aprile 2021) Un anno di straordinario impegno per sostenere le fasce più fragili della popolazione lecchese, che più hanno patito il violento impatto della pandemia. Nel 2020 segnato dall'emergenza covid, Auser ha ... Leggi su leccotoday (Di sabato 24 aprile 2021) Un anno di straordinarioper sostenere le fasce più fragili della popolazione lecchese, che più hanno patito il violento impatto della pandemia. Nel 2020 segnato dall'ha ...

Advertising

CarloCalenda : Da 6 mesi stiamo girando la città, ascoltando i romani e studiando soluzioni concrete ai problemi. Basta bandierine… - edEr99865 : RT @deliux9: Comunque ragazzi starei attento, effettivamente da quando #Milan e #Juventus sono uscite dalle Coppe e non hanno più il doppio… - crociangelini : RT @BianchiLella: Sempre più spesso il @Corriere sembra non avere parole adeguate. #Milva non merita di essere raccontata così. Era grande… - Mary6632257297 : È un grande impegno iniziare ad amare qualcuno. Devi avere energia, generosità, cecità. C'è un momento all'inizio… - BianchiLella : Sempre più spesso il @Corriere sembra non avere parole adeguate. #Milva non merita di essere raccontata così. Era… -

Ultime Notizie dalla rete : grande impegno Il messaggio di Arena in occasione del 25 Aprile In questa storica ricorrenza, anche quest'anno, come quello passato, l'impegno sarà quello di ... che ci ha trovati in pieno lockdown, tra momenti di grande sconforto, paura e incertezza. Da qualche ...

Il grande impegno di Auser durante l'emergenza covid: oltre 25.000 servizi ...inoltre ai nuovi volontari che hanno deciso di sostenere l'impegno dell'associazione, ben 128 new entry da marzo 2020 allo stesso mese del 2021. Proprio la difficile fase da cui, dopo mesi di grande ...

Il grande impegno di Auser durante l'emergenza covid: oltre 25.000 servizi LeccoToday Aldo Masullo, un grande educatore che spese la vita contro l'indifferenza Per spiegare il senso problematico della modernità e del nostro tempo “post-moderno”, Aldo Masullo, il cui straordinario magistero s’interruppe un anno fa, pur oggi più che mai vivo, adottò un celebre ...

In questa storica ricorrenza, anche quest'anno, come quello passato, l'sarà quello di ... che ci ha trovati in pieno lockdown, tra momenti disconforto, paura e incertezza. Da qualche ......inoltre ai nuovi volontari che hanno deciso di sostenere l'dell'associazione, ben 128 new entry da marzo 2020 allo stesso mese del 2021. Proprio la difficile fase da cui, dopo mesi di...Per spiegare il senso problematico della modernità e del nostro tempo “post-moderno”, Aldo Masullo, il cui straordinario magistero s’interruppe un anno fa, pur oggi più che mai vivo, adottò un celebre ...