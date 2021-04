“Ho un tumore al femore” | Laura Boldrini racconta la sua malattia

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) Fino ad ora non era scesa in particolari: oggi in un’intervista al Corriere della Serala sua, un forma rara dichiamata sarcoma. Proprio ieriaveva pubblicato sui social un post in cui festeggiava il suo ritorno a casa. Ma spiegando “nulla sarà più come prima”. Il motivo lo ha svelato oggi al Corriere: la deputata del Partito Democratico dice di aver scoperto per caso, e solo per l’insistenza di un’amica, di avere un: un sarcoma osseo al. Le è stato asportato parte dell’osso e ora si dovrà sottoporre alla riabilitazione. «Devo ringraziare una mia amica che ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo ...