Gru edile colpisce un pick up in viaggio in autostrada, è un disastro: morti due uomini (Di sabato 24 aprile 2021) Forse a causa di un malfunzionamento una grossa gru usata per lavori stradali ha urtato un veicolo su un'autostrada texana. I due occupanti di 37 e 42 anni sono deceduti Spaventoso incidente stradale quello avvenuto nella contea texana di Jefferson, costato la vita a due uomini. Le vittime si trovavano in un'auto andata a schiantarsi L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Gru edile 19 - 04 - 2021 i lavori della settimana sulle strade di Firenze ... da domani domenica 18 al 23 aprile saranno istituiti divieti di transito per il posizionamento di un'autogrù per lo smontaggio di una gru edile. Inoltre nelle notti tra domenica 18 e lunedì 19 ...

Demolizione diga di Begato, pronta la "supergru": diretta dalle 16.30 su Primocanale ...alti entreranno in funzione due gru di più modeste dimensioni (30 metri) per completare l'abbattimento. 'Si tratta di un'occasione importante anche sotto il profilo occupazionale per il settore edile ...

Gru edile colpisce un pick up in viaggio in autostrada, è un disastro: morti due uomini NewNotizie forca leggera per gru Macchedil Online Store è il portale di riferimento per l’acquisto on line di attrezzature e macchinari edili professionali. Questo negozio nasce dall’esigenza sempre crescente di ricercare i prodotti ...

Quartiere Diamante, iniziata la demolizione della “diga bianca” (il video) “Con la gru più alta d’Italia a Begato è iniziata la demolizione della diga bianca, primo passo del progetto di rigenerazione del Quartiere Diamante. Qui portiamo avanti un nuovo concetto di edilizia ...

