Firenze: torna Volainbus, collegamento fra la stazione Smn e l’aeroporto di Peretola (Di sabato 24 aprile 2021) Saranno 22 le corse giornaliere tra l’autostazione di Busitalia, in via Santa Caterina adiacente la stazione di Firenze SMN e l’aeroporto fiorentino. Il primo servizio partirà alle 10.00 dall’autostazione di Busitlia e l’ultimo alle 20.30. dall’aeroporto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 aprile 2021) Saranno 22 le corse giornaliere tra l’autodi Busitalia, in via Santa Caterina adiacente ladiSMN efiorentino. Il primo servizio partirà alle 10.00 dall’autodi Busitlia e l’ultimo alle 20.30. dalL'articolo proviene daPost.

