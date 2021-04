Advertising

TV7Benevento : F1: Domenicali, 'felice di restare altri 3 anni a Suzuka, circuito iconico'... -

Ultime Notizie dalla rete : Domenicali felice

Suzuka continuerà a scrivere altri capitoli della sua storia legata alla F1, per la soddisfazione di Stefano, nuovo amministratore delegato di Liberty Media: 'Sono veramenteche la ...... agli shooting in cui è pettinata e truccata in modo impeccabile si alternano le foto... Leggi anche › Katie Holmes bellissima senza trucco,dopo i 40 › Heidi Klum non ...Roma, 24 apr. - (Adnkronos) - “Sono davvero felice che la Formula 1 continuerà a correre sul circuito di Suzuka per altri tre anni. Il Giappone ...Lo storico tracciato di Suzuka sarà in calendario almeno fino al 2024. Domenicali: "Felice del rinnovo. Il Giappone occupa un posto speciale nei cuori e nelle menti dei fan di tutto il mondo e Suzuka ...