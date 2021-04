Draghi presenta il Pnrr al Parlamento, piano da 221 miliardi: tutte le riforme (Di sabato 24 aprile 2021) Pnrr Draghi al Parlamento – Sabato 24 aprile 2021. Mentre il Portogallo è stato il primo Stato membro dell’Ue a presentare il proprio piano di Recovery, l’Italia è costretta ad accelerare per rispettare la scadenza di Bruxelles di fine aprile. Il quotidiano Il Foglio ha “scovato” la prefazione del testo in mano ai parlamentari. «Quattro importanti riforme di contesto», come si legge nell’introduzione del premier Draghi alle bozze del Pnrr, atteso nel pomeriggio del 23 aprile in Consiglio dei ministri. Si tratta di «Pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza». Un piano da 221,5 miliardi, di cui 191,5 coperti con il Recovery Fund e circa 30 in arrivo dal Fondo ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 aprile 2021)al– Sabato 24 aprile 2021. Mentre il Portogallo è stato il primo Stato membro dell’Ue are il propriodi Recovery, l’Italia è costretta ad accelerare per rispettare la scadenza di Bruxelles di fine aprile. Il quotidiano Il Foglio ha “scovato” la prefazione del testo in mano ai parlamentari. «Quattro importantidi contesto», come si legge nell’introduzione del premieralle bozze del, atteso nel pomeriggio del 23 aprile in Consiglio dei ministri. Si tratta di «Pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza». Unda 221,5, di cui 191,5 coperti con il Recovery Fund e circa 30 in arrivo dal Fondo ...

Advertising

fattoquotidiano : All'incontro coi sindacati il premier non presenta nessun testo e si limita per lo più ad ascoltare [di @WandaMarra… - lorenzocasalin4 : Draghi presenta il Recovery. Stop a quota 100 dal 2022 - Economia - Agenzia ANSA - via_portami : RT @Ste_Mazzu: Inspiegabile lo stupore per Draghi che presenta il Recovery Plan solo alla platea degli abbonati del Foglio, come se avesse… - News24_it : Draghi presenta il Recovery. Stop a quota 100 dal 2022. La bozza del piano al Cdm. Per la supervisione politica, un… - incostante_enza : RT @SalvatoreMirag7: Presentate pure il vostro piano per far ripartire il nord. Ma questa volta la distribuzione di collanine e perline col… -