Coronavirus, i dati – 13.817 contagi in 24 ore con oltre 320mila tamponi: tasso di positività scende al 4,3%. Altri 322 morti (Di sabato 24 aprile 2021) Tornano a calare i contagi giornalieri da Coronavirus in Italia. Sono 13.817 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, contro le 14.761 di ieri. Numeri positivi anche a fronte dei 320.780 tamponi molecolari e antigenici effettuati, in aumento rispetto ai 315.700 di ieri, con il tasso di positività che scende così al 4,3% rispetto al 4,7% di ieri. Nelle ultime 24 ore si sono però contate altre 322 vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Tornano a calare igiornalieri dain Italia. Sono 13.817 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, contro le 14.761 di ieri. Numeri positivi anche a fronte dei 320.780molecolari e antigenici effettuati, in aumento rispetto ai 315.700 di ieri, con ildichecosì al 4,3% rispetto al 4,7% di ieri. Nelle ultime 24 ore si sono però contate altre 322 vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Dati da UK confermano che i vaccini anti-COVID-19 non solo prevengono la malattia ma sono anche in… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 322 le vittime, secon… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Locatelli: il coprifuoco è strategico, ma può essere rivisto in base ai dati #coronavirusitalia… - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, i dati - 13.817 nuovi contagi. Altri 322 morti #24aprile - ProvinciaTrento : ????#Coronavirus. Circa 2.600 i tamponi di ieri, con 75 nuovi casi positivi in #Trentino. A quota 154.741 le vaccinaz… -