Clizia Incorvaia svela alcuni dettagli della sua collezione di scarpe (Di sabato 24 aprile 2021) Con alcune storie su Instagram, Clizia Incorvaia è tornata a parlare della sua collezione di scarpe, svelando dettagli In queste ore Clizia Incorvaia è tornata a parlare della sua collezione di scarpe sul suo profilo Instagram. In una serie di storie ha svelato alcuni particolari, assicurando che ha curato ogni minimo dettaglio e augurandosi che quanto pensato e creato potrà piacere alla sua community. L’influencer ha dichiarato che fra due settimane arriverà online la sua collezione di scarpe. Si tratta di sei tipi di scarpe per sei tipi di donne diverse che poi possono essere anche ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 aprile 2021) Con alcune storie su Instagram,è tornata a parlaresuadindoIn queste oreè tornata a parlaresuadisul suo profilo Instagram. In una serie di storie hatoparticolari, assicurando che ha curato ogni minimoo e augurandosi che quanto pensato e creato potrà piacere alla sua community. L’influencer ha dichiarato che fra due settimane arriverà online la suadi. Si tratta di sei tipi diper sei tipi di donne diverse che poi possono essere anche ...

Advertising

cryIngwsel : COMUNQUE Clizia Incorvaia è proprio bONA CIOÈ NON SO SE L’AVEVAMO GIÀ CONSTATATO MA È TROPPO BELLA AMA INSEGNAMI… - zazoomblog : Clizia Incorvaia si mostra in intimo reggicalze e corpetto: bomba sexy in total black - #Clizia #Incorvaia #mostra… - GossipItalia3 : Clizia Incorvaia irresistibile mentre balla, il vestitino si solleva: «La nostra regina» #gossipitalianews - zazoomblog : Clizia Incorvaia irresistibile mentre balla il vestitino si solleva: «La nostra regina» - #Clizia #Incorvaia… - Francym97 : RT @cryIngwsel: QUANDO È PASSATO UN ANNO E ANCORA NON SUPERATE CLIZIA INCORVAIA. CHI COME LEI ? -