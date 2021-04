Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 16:30 (Di venerdì 23 aprile 2021) Viabilità DEL 23 APRILE 2021 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA SEMPRE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA COLOMBO FINO ALLO SVINCOLO DELL’APPIA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONE ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio IN COLLABORAZIONE CON Roma SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC; TRA LE PRINCIPALI NOVITA’, DALLO SCORSO 7 APRILE ATTIVA LA NUOVA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021)DEL 23 APRILEORE 16.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA SEMPRE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA COLOMBO FINO ALLO SVINCOLO DELL’APPIA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONE ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC; TRA LE PRINCIPALI NOVITA’, DALLO SCORSO 7 APRILE ATTIVA LA NUOVA ...

Advertising

comunevenezia : #Avviso #Viabilità La Polizia locale comunica che la situazione della viabilità a piazza Roma è tornata alla norma… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : Via Ardeatina, sino alle 17 carreggiata ridotta tratto Tor Carbone-Millevoi in direzione Gra per lavori manutenzione #viabilità #roma - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Avviso #Viabilita ?? La Polizia locale informa che a piazzale Roma si stanno verificando dei disagi alla viabilità per… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 04 - 2021 ore 15:30 VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2021 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA ...

COMUNE L'AQUILA: OK A REGOLAMENTO CONTABILITA', CITTADINANZA ONORARIA A MILITE IGNOTO ...nazionale in occasione del centenario della sua traslazione all'Altare della Patria a Roma, il ...di posizionare i dissuasori luminosi di velocità nei tratti interessati dalla nuova viabilità delle ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 23 APRILE 2021 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON......nazionale in occasione del centenario della sua traslazione all'Altare della Patria a, il ...di posizionare i dissuasori luminosi di velocità nei tratti interessati dalla nuovadelle ...