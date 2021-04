Uomini e donne, Sossio Aruta arrestato dalla Polizia ma è tutto un “equivoco” (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ex protagonista del trono over Sossio Aruta arrestato dalla Polizia ma si tratta solo di una scena di un film Sossio ArutaNelle ultime ore sul web sta girando una foto di Sossio Aruta in manette. L‘ex protagonista del trono over di Uomini e donne ha fatto preoccupare tutti i suoi fans che si sono chiesti cosa stesse accadendo. Nel giro di pochi istanti, la rete è stata invasa dallo scatto in questione ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@SossioArutaofficial) Sossio ... Leggi su formatonews (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ex protagonista del trono overma si tratta solo di una scena di un filmNelle ultime ore sul web sta girando una foto diin manette. L‘ex protagonista del trono over diha fatto preoccupare tutti i suoi fans che si sono chiesti cosa stesse accadendo. Nel giro di pochi istanti, la rete è stata invasa dallo scatto in questione ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official)...

