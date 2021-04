Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 23/04/21 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tutti a parlare di pancia, oggi. “Io sono di pancia, lui è più di testa“, “voglio ascoltare di più la pancia“, “io mi fido della mia pancia“. Ma solo a me la pancia fa proprio male, dopo puntate di Uomini e Donne come questa? Tipo che avrei bisogno di trangugiare un barattolo intero di Brioschi, per digerire tanta pesantezza tutta insieme. O di Tina Cipollari di nuovo seduta accanto a Gianni Sperti, per esempio. Che in collegamento da casa – sbroccate epiche in cui sbraita al telefono con la redazionelosa che “divento una bestia, va bene? Mi son rotta il ca**o!” a parte – non rende quanto potrebbe. Perché anziché tediarci con infiniti pipponi che non portano assolutamente a nulla, basterebbe mezzo intervento di Tina per inquadrare lucidamente il disagio in tre parole. E passare oltre, soprattutto. Per dire, che senso ha perdere sei ore appresso a ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 aprile 2021) Tutti a parlare di pancia, oggi. “Io sono di pancia, lui è più di testa“, “voglio ascoltare di più la pancia“, “io mi fido della mia pancia“. Ma solo a me la pancia fa proprio male, dopo puntate dicome questa? Tipo che avrei bisogno di trangugiare un barattolo intero di Brioschi, per digerire tanta pesantezza tutta insieme. O di Tina Cipollari di nuovo seduta accanto a Gianni Sperti, per esempio. Che in collegamento da casa – sbroccate epiche in cui sbraita al telefono con la redazionelosa che “divento una bestia, va bene? Mi son rotta il ca**o!” a parte – non rende quanto potrebbe. Perché anziché tediarci con infiniti pipponi che non portano assolutamente a nulla, basterebbe mezzo intervento di Tina per inquadrare lucidamente il disagio in tre parole. E passare oltre, soprattutto. Per dire, che senso ha perdere sei ore appresso a ...

