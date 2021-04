Serie C-Girone C, Palermo-Cavese: ecco chi arbitrerà il match del “Renzo Barbera” (Di venerdì 23 aprile 2021) Sarà Michele Delrio di Reggio Emilia l’arbitro di Palermo-Cavese.Il fischietto emiliano sarà coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Bonomo di Milano e Giovanni Dell'Orco di Policoro; quarto uomo ufficiale Marco Monaldi di Macerata. La gara, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma domenica 25 aprile 2021 alle ore 17.30 allo Stadio "Renzo Barbera". Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) Sarà Michele Delrio di Reggio Emilia l’arbitro di.Il fischietto emiliano sarà coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Bonomo di Milano e Giovanni Dell'Orco di Policoro; quarto uomo ufficiale Marco Monaldi di Macerata. La gara, valida per la trentasettesima giornata del campionato diC-C, è in programma domenica 25 aprile 2021 alle ore 17.30 allo Stadio "".

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Top e Flop 32ª giornata: tanti top player nel bene e nel male ... come sempre, quello della 32sima giornata in serie A. Se l'Inter ha frenato ancora un po' la corsa verso lo scudetto, pareggiando a La Spezia, il Milan sempre più in crisi del girone di ritorno non ...

NMV Castellana Grotte - Serie C, ultimo mese di gare per la Bcc New Mater. Under 19 al via Under 19 al via Ultimo mese di stagione regolare per la Bcc New Mater Castellana Grotte nel campionato nazionale di primo livello serie C girone B di pallavolo maschile: manca quattro partite, ...

Serie D, girone H: risultati dei recuperi del 21 aprile e nuova classifica DilettantiPuglia24 JBM e Bertram, le date dell’orologio Tortona due volte in diretta tv di Ma.Ne. ALESSANDRIA - Ci siamo. Al via la fase ad orologio della Serie A2. Definito ufficialmente il calendario della Bertram Derthona (Girone Bianco) e della Novipiù ...

Avimecc Volley Modica corsara a Giarratana, vince 3-0 che dimostra di non meritare l’ultimo posto in classifica in questo mini girone della prima fase del campionato regionale di serie C maschile. Con la giusta attenzione e approccio alla gara, Sortino e ...

