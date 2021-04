Scuole Umbria, superiori in presenza al 70% fino al 9 giugno e chi svolge prove Invalsi. Tesei firma ordinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei - con riferimento al Decreto Legge numero 52 del 22 aprile 2021 di cui si applicano i contenuti - ha emesso una nuova ordinanza nella quale si stabilisce tra l’altro che a decorrere dal 26 aprile e fino al 9 giugno 2021 in tutto il territorio regionale le attività didattiche delle Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, saranno svolte in presenza nella misura del 70 per cento della popolazione studentesca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) La presidente della RegioneDonatella- con riferimento al Decreto Legge numero 52 del 22 aprile 2021 di cui si applicano i contenuti - ha emesso una nuovanella quale si stabilisce tra l’altro che a decorrere dal 26 aprile eal 92021 in tutto il territorio regionale le attività didattiche dellesecondarie di secondo grado, statali e paritarie, saranno svolte innella misura del 70 per cento della popolazione studentesca. L'articolo .

