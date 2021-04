Scuole Abruzzo, da lunedì 26 confermate le superiori in presenza al 70%. Quinte classi al 100% (Di venerdì 23 aprile 2021) Lezioni in presenza al 70% per gli studenti delle Scuole medie superiori della regione. Lo rende noto l'assessore regionale all'Istruzione, Pietro Quaresimale, al termine del tavolo sulla scuola convocato dall'Ufficio scolastico regionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Lezioni inal 70% per gli studenti dellemediedella regione. Lo rende noto l'assessore regionale all'Istruzione, Pietro Quaresimale, al termine del tavolo sulla scuola convocato dall'Ufficio scolastico regionale. L'articolo .

