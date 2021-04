Samsung Galaxy S20 FE 5G a prezzo stracciato su Amazon oggi 23 aprile

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 aprile 2021) IlS20 FE 5G è offerta su23, una di quelle che siamo certi vorrete cogliere al volo: non capita spesso di poter comprare il modello in questione aldi 479,99 euro (inserendo il codice promozionale ‘70‘ prima del pagamento nel campo dedicato). IlS20 FE 5G include 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), ed è spinto dal processore Snapdragon 865. Ad undel genere non era mai stato proposto, nemmeno su, ed è per questo che vi invitiamo a valutare bene quest’opportunità, prima che sia troppo tardi ed il cartellino torni a salire. IlS20 FE 5G include ...