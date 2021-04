Parma-Crotone, D’Aversa: “Affrontare ogni partita col massimo impegno. Il mio futuro? E’ domani” (Di venerdì 23 aprile 2021) Roberto D’Aversa ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Parma-Crotone, trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: “Come detto prima di Torino, da qui alla fine dovremo Affrontare ogni partita con il massimo impegno cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Con la Juventus Valenti non è venuto in panchina per motivi disciplinari. Conti oggi si è allenato con la squadra, ragioneremo fino all’ultimo quanto minutaggio e se è il caso di rischiarlo dopo l’allenamento di oggi. Rientra da un infortunio al polpaccio e le sensazioni sono positive, ma non ragioniamo sulla partita singola”. Di seguito le dichiarazioni complete del tecnico degli emiliani. SULLA FRUSTRAZIONE – “C’è amarezza, perché se ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Robertoha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di, trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: “Come detto prima di Torino, da qui alla fine dovremocon ilcercando di ottenere il miglior risultato possibile. Con la Juventus Valenti non è venuto in panchina per motivi disciplinari. Conti oggi si è allenato con la squadra, ragioneremo fino all’ultimo quanto minutaggio e se è il caso di rischiarlo dopo l’allenamento di oggi. Rientra da un infortunio al polpaccio e le sensazioni sono positive, ma non ragioniamo sullasingola”. Di seguito le dichiarazioni complete del tecnico degli emiliani. SULLA FRUSTRAZIONE – “C’è amarezza, perché se ...

